RUMAL NALI: sotsiaalmeedias levinud väide koju unustatud koroonaproovist osutus lausvaleks 

Kasutaja jarvsten kirjutas Instagramis, et Viljandis olla kellelgi kodus koroonatesti tegemas käidud ja seejärel proov koridori kapi peale unustatud. Kui inimesele helistati ja teatati, et ta on positiivne ja peab isolatsiooni jääma, vastanud too, et äkki tuleksid testitegijad ka proovidele järele. Proovidel olla kiiresti järel käidud ja tagatipuks keelatud juhtunust kellelegi edasi rääkida.

"Meil oli seda valet suhteliselt lihtne kontrollida. Oleme nüüdseks küsitlenud kõiki Lõuna-Eestis kodus käivaid meedikuid ja nende juhte, oleme rääkinud kõikide testimise kõnekeskuse inimestega, kes helistavad positiivseid tulemusi. Nad kõik kinnitavad, et sellist juhtumit ei ole olnud, see oleks nii erakordne, see jääks meelde. Meil on kõikide kõnede lindistused, sellist juhtumit ei tule välja, sest seda ei ole olnud. Igal kodustestimise väljasõidul on perearsti saatekiri aluseks ja proovivõtutampoonidele märgitud proovi andja ja kellaaeg. Meil ei ole Viljandi maakonnas ühtki saatekirja üleval, kus oleks laborisse saabunud proov hiljem kui proovi võtmise kuupäeval," seletas organisatsioon.

Vestelnud on postituse grupis ühe algatajaga meesterahvaga ja ta kinnitas, et see oli vale ja püüdlus teha nalja, mis ei kukkunud hästi välja ning läks suuremaks kui ta arvas. "Algataja on selle postituse kustutanud ja meieni jõudsid tema sõnad, et see oli nali."

"Kutsume üles kõiki ligi 400 inimest, kes jagasid seda valeuudist, kustutama oma postitus ja tulevikus mitte kaasa minema selliste rumalustega," sõnas avaliku testimise organisatsioon.

Avaliku testimise organisatsioonis teevad igapäevaselt ennastsalgavalt ligi 500 inimest tööd, nendest proovivõtjaid umbes 120. Praegu on viirus taas levimas jõudsalt. "Meie tööpäevad on pikad, et võimaldada võimalikult paljudel abivajajatel testida. On kahetsusväärne, et me peame tegelema selliste asjade uurimistega lisaks."