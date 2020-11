„AK“ VIDEO | Koroona läbipõdenutel on antikehad pool aastat 

„Tallinnas Järveotsa perearstikeskuse nimistu patsientide osas oli koroonaviirusega kokku puutunud 1,5 protsenti uuritavaid. See tähedab seda, et kolm inimest 200st olid koroonaviirusega kokku puutunud. Saaremaal oli kokkupuutunute hulk umbes neli korda kõrgem ehk 6,3 protsenti,“ ütles Tartu Ülikooli kliinikumi arst-õppejõud Piia Jõgi.

„Üks näide on lõhna- ja maitsemeele tundlikkuse häire. On selge, et see elukvaliteeti häirib tegelikult ju oluliselt,“ nentis Tartu Ülikooli kliinikumi arst-õppejõud Anne Kallaste.

„Nakatumine on võrdne vanuseti ja sooti. Ehk siis see on selline väga demokraatlik viirus. Aga probleemid hakkavad tekkima sealt, et tundub niimoodi, et meestel kulgeb see haigus raskemini,“ märkis Tartu Ülikooli epidemioloogia professor Anneli Uusküla.