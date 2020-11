ÕUDNE, ÕUDNE! Kas ka sina kardad hambaarsti? Jaga oma lugu! 

Dr Kullamaa sõnul on hambaarstihirm üsna levinud. „Neil, kes väga suurt hirmu tunnevad, tuleks alustada sellest, et leida hambaarst, kellega tekib usalduslik suhe, kellele sa julged tunnistada oma muresid ja hirmu eesoleva visiidi ees. Tehke esimene visiit hambaarsti juurde lihtsalt hammaste kontrollimiseks – vaadake koos arsti tehtud fotosid hammastest, röntgenpilte, pidage plaani järgneva ravi vajadusest ja leppige kokku kõik üksikasjad, mis ees oodatavad. Kindlasti on oluline küsida, mida järgmisel visiidil tehakse.“

„Hambaarsti leidmine on lihtne: küsige pereliikmetelt, sõpradelt, tuttavatelt. Käige hambaarsti juures kontrollis kord aastas, sest ennetada on alati lihtsam kui ravida,“ soovitab hambaarst.

Foto: Pixabay

Mida sina kardad?

*„Juba mõte sellest, et keegi mu suus urgitseb, tekitab hirmujudinaid.“

*„Viimane kord võeti mult tarkusehammast suust välja. See oli vaja enne kättesaamist suus pooleks puurida. Vahepeal pidime tegema pausi, kuna ma olin nii suures ärevuses, et hakkasin nii kõvasti nutma, et enam ei saanud edasi puurida. Arstid rääkisid, et ma ei tohiks valu oodata, siis ongi hirmus. Aga mida ma siis seal muud ootan kui iga kord on hambaarst mulle valu tekitanud?“