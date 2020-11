ERITI TÄHTIS PÄRAST 40.SÜNNIPÄEVA! Kuidas võtta alla nii, et kilod ei tuleks enam kunagi tagasi? 

Aga kuidas neist lahti saada? Asi pole selles, et sa näeksid halb välja, aga kindlasti oled juba tuhat korda kuulnud, et rasva kogunemine suurendab südame-veresoonkonna ja teiste haiguste tekkimise riski, millel võivad olla ka saatuslikud tagajärjed.

Tegelikult on kaalutõus, mida märkad 40ndates eluaastates, hakanud pihta juba 30ndates. Vanusega hakkab inimene kaotama lihasmassi. Aga mida vähem on lihasmassi, seda vähem energiat vajab keha toimimiseks.

Kuid keha ei hoiata, et selline protsess on alanud, mistõttu sa jätkad söömist ikka nii nagu varem. Nüüd aga tekib n-ö kalorite ülejääk, mida sa ei pane tähelegi. Lõppkokkuvõttes aga muudetakse liigne energia rasvaks, mis istuva eluviisiga meestel koguneb tavaliselt kõhule, naistel puusadele ja reitele. Seega on kalorite korrigeerimine esimene samm kaalulangetamise teel.

Foto: Pixabay

Vaata, mida sööd ja jood!

Pead olema väga hoolikas, millised toidud paned poekorvi ja mis on mõistlik jätta supermarketi riiulitele. Sööke valides ei tohi keskenduda vaid nende kalorsusele, sest on hulk toiduaineid, mis on kalorirohked, kuid kasulikud, näiteks oliiviõli ja pähklid.