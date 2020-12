D-VITAMIIN ON ASENDAMATU: aga kui palju peaks seda võtma, et sellest kasu oleks? 

„Vajadusel võib imikule juurde anda simetikooni sisaldavaid tilkasid, mis lagundavad seedetraktis gaasimulle.”

Kuna D-vitamiin on rasvlahustuv, siis on ka beebidele mõeldud D-vitamiini preparaadid on õli baasil. „Need sisaldavad oliivi-, kookose-, päevalille- või mustköömne õli. Tulebki katsetada, milline preparaat individuaalselt sobib,” soovitab ta.

Kui imikut toidetakse piimaseguga, siis küsitakse apteegis sageli ka selle kohta, et äkki saab laps liiga palju D-vitamiini. „See on õigustatud küsimus,” tõdeb Hirvlaan. „Imikute ja väikelaste piimasegud on rikastatud D-vitamiiniga. Samas on Euroopa Liidus paika pandud, kui palju D-vitamiini võib piimapulber maksimaalselt sisaldada, mis omakorda oleneb mitmest tegurist, nagu lapse vanus, kogus, mida laps saab päevas jne.”

Ta soovitab vaadata üle piimapulbri pakendilt, kui palju D-vitamiini sisaldub 100 ml piimasegus.