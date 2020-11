Lapsed VIIRUS KIMBUTAB KA IMIKUID: ära tee köha ja nohu ravimisel neid vigu! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 10:00 Jaga: M

Nagu täiskasvanuid, mõjutab viirusteaeg ka beebisid, kuid nende köha ja nohu on mõnevõrra keerukam ravida. Mida imiku köha ja nohu korral ette võtta ja milliseid vigu vältida?Köha ja nohu põhjused on beebidel ja täiskasvanutel üldjuhul sarnased. Benu farmatseudi Triin Hirvlaane sõnul on peamiselt süüdi viiruslikud nakkushaigused, aga ka allergiad või kuiv toaõhk.„Viirusliku köha ja nohu korral võib imikul tõusta palavik, ta võib nutta rohkem ning keelduda toidust ja olla loid. Köha võib beebil tekkida ka nohu tõttu, sest ninas tekkiv sekreet voolab kurku ja see ajab köhima. Viiruslik köha on alguses kuiv ärritusköha ning muutub mõne päeva pärast rögasemaks,” kirjeldab farmatseut.Haiguse ajal on oluline, et beebi saaks piisavalt vedelikku. „Kõige sobivamaks on rinnapiim, sest see sisaldab umbes 88% vett. Alternatiiviks võib olla piimasegu,” toob Hirvlaan välja.