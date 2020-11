VIDEO | Tallinna haiglad tõmbavad ravitegevust koroona tõttu koomale 

„Meil nüüd COVID-osakond, mille me avame esmaspäevast. See tuleb 26-kohaline ja kui me arvestame sellega, et COVID-patsient vajab kaks korda rohkem meditsiinipersonali, siis see tähendab meile ka väga korralikku võimestamist ja siin me tõepoolest veidi plaanilist ravi peame piirama siseprofiili pool,“ rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu.