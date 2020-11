Teadusuuringud ja loomulikud eksperimendid. Arst: mida pole maskide kohta seni räägitud? 

Mul on COVID-19 kohta ilmselt tuhatkond bookmarki, aga neid seedida ja süstematiseerida on järjest kiiremini lisanduva infotsunami sees järjest keerulisem. Viimase seitsme-kaheksa kuu jooksul on maskidesse puutuva kirjanduse hulk vist ka tõesti eksponentsiaalselt suurenenud, kirjutab ta oma blogis. Piret Rospu keskendub maskide kandmisele tavaelanikkonna hulgas, mitte meditsiiniasutustes.

Kõige rohkem SARS-CoV-2 viirust eritavad inimesed haiguse varases järgus. Patsiendid on nakkusohtlikud 1-2(-3) päeva enne sümptomite teket, mõnikord isegi enne seda, kui nad teada saavad, et nad nakatunuga kokku puutunud on. Nakkuse levitamine asümptomaatiliste inimeste poolt on praeguseks hästi dokumenteeritud ja matemaatilised mudelid lubavad arvata, et 40-80% nakkusjuhtudest on saadud just presümptomaatilistelt või asümptomaatilistelt inimestelt .

Ma ei taha siin pikalt süveneda süljepritsmete ja aerosoolide teemasse, aga markeerin teema kontuurid lühidalt. Süljepritsmed on suuremad ja raskemad, lendavad umbes meetri-paari kaugusele ja langevad kiirelt maha pindadele. Aerosoolid on väiksemad ja kergemad, püsivad õhus tunde ja levivad paljude meetrite kaugusele. Kuigi SARS-CoV-2 võib levida nii süljepritsmete kui aerosoolidena, on viiruse peamine levikutee siiski suuremate süljepritsmetena.

Foto: Erki Pärnaku

Tõeliste aerosoolsel teel levivatel viiruste puhul nagu leetrid või tuulerõuged, suudab üks inimene nakatada suurusjärgus 10–18 vastuvõtlikku inimest, SARS-CoV-2 puhul on see arv kuskil 2–3 juures, mis on iseloomulikum just piisknakkustele. Süljepritsmeid eritavad inimesed mitte ainult aevastades või köhides, vaid ka rääkides. Just piisknakkuse tõkestamisel on tavalised maskid tõhusad.

Kevadel pandeemia alguskuudel oli ju esialgu soovitus üldelanikkonnal maske mitte kanda. Esimene kõige suurem hirm oli see, et poes ja trammis kandmise tagajärjel ei jätku isikukaitsevahendeid enam haiglatesse ja teistesse tervishoiuasutustesse. Mäletatavasti oli isikukaitsevahendite kriis päris terav, ilmselt on kõik näinud pilte USA leidlikest meditsiiniõdedest prügikottidest tehtud kilekitlites. Maskide kandmine pidi jääma ainult haigusnähtudega inimestele ja meditsiiniasutustesse.