Ööpäevaga lisandus Eestis rekordarv koroonanakatunuid

Varasem Eesti suurim ööpäevane nakatumine oli 415 ning see registreeriti 26. novembril, kirjutab ERR .

Viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 355,09.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 218 833 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 961 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 476.