KAS BEEBIPILLID HÄVITAVAD SEKSIISU? Viis olulist küsimust, mida naised küsivad seksuaalnõustajatelt 

Misasi see neitsinahk täpselt on ja millest saab aru, et see on purunenud?

Samal teemal Keha MIKS KÕHT VALUTAB? Nendel juhtudel ei tohi arsti juurde minekut edasi lükata! Neitsinahaks ehk hüümeniks nimetatakse kitsamat kohta tupe sissekäigus. Neitsinahal puudub funktsioon: tegemist on lihtsalt suguteede arengu jäänukiga, mis ei oma meditsiiniliselt tähtsust.

Eri naistel on see erineva ehituse ja kujuga, mõnel vaid vaevuaimatav ringjalt kitsam koht, teisel aga selgelt kitsas limaskestavolt tupe sissekäigus. Mõnel inimesel hüümen üldse puudub või on sedavõrd elastne, et ei rebene, vaid venib.

Esimestel seksuaalvahekordadel, mil mees viib peenise tuppe, neitsinahk pinguldub ja venitub, see võib põhjustada ka valu. Mõnikord võib neitsinahk esimese seksuaalvahekorra käigus servast rebeneda ja veidi veritseda. Muretsemiseks pole põhjust, sest veritsus on enamasti vähene ja möödub iseenesest.

Sageli on esimene seksuaalvahekord hoopis ilma valuta ja veretult, sest neitsinahk ei rebenegi, vaid ainult venib. Veritsuse ja valu puudumine ei anna seega infot selle kohta, kas neitsinahk on purunenud või kas varem on seksuaalvahekord toimunud.

Mitu teadusuuringut on näidanud, et ka arstid ei suuda läbivaatuse käigus hinnata inimese “neitsilikkust”.

Foto: Tiit Tamme

Ma ei saa vahekorda astudes oma partneriga orgasmi. Samas olen väga erutatud, kuid niipea kui partner paneb peenise tuppe, ma lõpuni minna ei suuda. Milles võiks olla probleem?

Seksuaalse erutuse ja orgasmi tekkes on oluline kliitori ehk kõdisti stimulatsioon. Seksuaalse erutuse korral täitub kliitor verega ja muutub eriti tundlikuks. Kliitorit saab stimuleerida mitmel moel: partner hellitab keelega või sõrmega või valides selliseid asendeid, kus näiteks partneri häbemeluu surub õrnalt kõdistile vms. Ka võib naine ise oma kliitorit käe või vibraatoriga stimuleerida.