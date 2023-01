Miks ma ei saa orgasmi, kuigi olen erutatud? Viis olulist küsimust, mida naised küsivad seksuaalnõustajatelt

Naise seksuaaltervis on tema emotsionaalse ja füüsilise heaolu seisukohalt väga oluline. Iga naise keha ja seksuaalsus on ainulaadne ja selle kohta võib tekkida palju küsimusi. Siin on viis küsimust, mida naised on küsinud seksuaaltervis.ee nõustajatelt. Seda on kasulik teistelgi teada!