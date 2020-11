Koroonavaktsiini tootja taotleb Euroopa Ravimiametilt müügiluba 

Pulmonoloog Njira Lugogo selgitab Johnson&Johnsoni kodulehel (ka see firma valmistab oma vaktsiini), et kahjuks ei saa kõik katsetel osalejad vaktsiinisüsti. Selle efektiivsuse toimimiseks on paraku vajalik, et pooltele osalejatele manustataks platseebot. Sellega peab vabatahtlik teaduse nimel leppima. Et kõik oleks võimalikult aus ning ei tekiks mingit äramoosimisvõimalust, ei tea süstla sisu tihti ka seda manustav arst. Lisaks on vajalik suur hulk osalejaid, sest kõik ju mõistagi haigeks ei jää. Lugogo räägib, et niipea kui ametivõimud vaktsiini laialdase kasutuselevõtu heaks kiidavad, võib tootja kõigile osalejatele teada anda, mida neile süstiti ning platseebot saanud katsealused samuti ära vaktsineerida.

Moderna vaktsiin mRNA-1273 on üldiselt hästi talutav, tänaseks ei ole tõsiseid kõrvalmõjusid tuvastatud. Ka teised tootjad leiavad, et vaktsiini lisanähud, kui need üldse tekivad, on harvad ning lühiajalised: peavalu, palavik, väsimustunne, valu süstimiskohas. Ajakiri Science kirjutab, et kuigi põhimõtteliselt on koroonavaktsiinid sama koostisega, leidis vaheanalüüsi teinud sõltumatu uurimisnõukogu, et Moderna vaktsiini kõrvalmõjud esinesid võrreldes Pfizer/BioNTechi omaga rohkemal hulgal osalejatel (9,8% vs 3,8% tundis väsimust. 4,5% vs 2% peavalu). Ajakiri rõhutab samas, et kuigi tootjad peavad kõrvalmõjude osas avameelsed olema, ei tohiks need kedagi vaktsineerimast heidutada. Kõrvalmõjud, ka tajutavalt ebameeldivad, on ajutised, kuid Covid-19 võib olla saatuslik ning lõplik.