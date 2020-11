LOOTUSKIIR PAISTAB: Koroonavaktsiini tootja taotleb Euroopa Ravimiametilt müügiluba 

Esmane efektiivsuse analüüs hõlmas 30 000 osalejat, kellest 196 jäid uurimisperioodil haigeks, neist 30 raskekujuliselt. Vaktsiini efektiivsus oli 94,1%, kusjuures efektiivsus raskekujulise Covid-19 vastu oli 100%. Kõik 30 uurimisalust, kes nakatusid ning viiruse raskelt läbi põdesid, kuulusid platseebot saanud osalejate hulka.

Teadlased täheldasid, et vaktsiini efektiivsus oli vanuse, rassi ja etnilise kuuluvuse ning soolise demograafia poolest ühtlane. Kõik vaktsiinitootjad näivad koroonavaktsiinist rääkides rõhutavat seda, et otsivad valimisse võimalikult mitmekesist rahvast. Ameerika katsealuste seas on mustanahalised ja latiino päritolu inimesed traditsiooniliselt üpris alaesindatud. Seda nii nende isiklikust vastumeelsusest kõiksugu teadusuuringutes osalemise suhtes (mida võib osaliselt seletada minevikuga, mil neid uuringutes ilma nende täieliku nõusolekuta ära kasutati) kui ka ajalooliselt väiksemast huvist neid kaitsta.

Pulmonoloog Njira Lugogo selgitab Johnson&Johnsoni kodulehel (ka see firma valmistab oma vaktsiini), et kahjuks ei saa kõik katsetel osalejad vaktsiinisüsti. Selle efektiivsuse toimimiseks on paraku vajalik, et pooltele osalejatele manustataks platseebot. Sellega peab vabatahtlik teaduse nimel leppima. Et kõik oleks võimalikult aus ning ei tekiks mingit äramoosimisvõimalust, ei tea süstla sisu tihti ka seda manustav arst. Lisaks on vajalik suur hulk osalejaid, sest kõik ju mõistagi haigeks ei jää. Lugogo räägib, et niipea kui ametivõimud vaktsiini laialdase kasutuselevõtu heaks kiidavad, võib tootja kõigile osalejatele teada anda, mida neile süstiti ning platseebot saanud katsealused samuti ära vaktsineerida.