DR VASSILJEVI KULLAFOND | Mida teha, kui südame rütm on korrast ära, aga arst ei taha ravida? 

“Mul vererõhk kõigub siia-sinna, tavapärased ravimid enam ei aita, ja nüüd oleks justkui südame rütm korrast ära. Kord on löök, kord jätab vahele. Arst ütleb, et pole midagi, ja kardiogramm samuti näitab, et rütm on korras. Kuid mina tunnen, et ei ole korras, ja see häirib mind. Kui arst ei taha rütmihäiret ravida, siis nii võib ju ükskord süda seisma jääda. Mida pean tegema, kas arsti vahetama?”