PLAANILINE RAVI ON SUURES OHUS. Meditsiinijuhid: palun vähendage kontakte nakkuse piiramiseks! 

Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisikomisjoni juht, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja prof Joel Starkopf ja Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving panevad Eesti elanikele südamele: viiruse leviku piiramine ja muu vajaliku ravi kättesaadavus sõltub igaühe käitumisest.

Samal teemal Uudised KOROONA KURNAB KA NOORI! 33aastane naine: päevad möödusid nagu deliiriumis, jõud on täiesti kadunud Eesti liigub praegu COVID-19 nakatumise sellise taseme suunas, mis juba tingib vajaduse plaanilise ravitöö piiramiseks. Eesti meditsiinisüsteemis on töötajate ja haiglavoodite arv piiratud. Jätkuv COVID-19 nakatumiste kasvuga kaasnev vajadus luua täiendavaid voodikohti COVID-19 haigete raviks tähendab, et haiglate personal ja voodid tuleb muust tööst vastavas mahus vabastada.

Palume igaühe panust, et haiglad saaks võimalikult suures ulatuses jätkata plaanilise ravitööga. Ainult ühise pingutusega on see võimalik. Igaühe käitumine mõjutab plaanilist ravi meie kõigi perekonna- ja kogukonna liikmetele – see võib olla sinu ema, sinu isa ja sinu naaber, kelle ravi ja elukvaliteet sinust sõltub.

Nakkuse leviku pidurdamiseks on vaja lihtsustatult öeldes viia nakkuskordaja ehk R0 alla 1 (praegu on see 1,25).Seda saab saavutada, kui igaüks pingutab natuke ja annab oma panuse:

vähendades oma kontakte,

vähendades nakatumise tõenäosust kontaktides, st inimeste keskel viibides tuleb tagada hajutamine ja kanda maski,

tagades kätehügieeni, järgides köhaetiketti.