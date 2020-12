51aastane naine, kes saab kõndida vaid tugede najal: „Olen haigusega leppinud. Saan aru, et paremaks enam ei lähe.“ 

Aasta tagasi oli kõik veel teisiti. Kaja Kruuse (51) käis reipalt Jõgeval juuksurisalongis tööl ja tegi trenni, kuigi parem jalg andis endast sageli märku. Praegu saab Kaja kõndida vaid tugede najal. Aga hea, kui see niigi jääks!

Kui liikumismured välja arvata, on Kaja ikka endine – särav ja seltsiv, raamatute ja rooside fänn. Armastatud juuksur. Ta näeb välja nooruslikum kui varem, sest paari viimase kuuga on tema kehalt kadunud kaksteist kilo. Kaalulanguse on toonud Hiina meditsiini doktori juhendatud toitumine, aga ilmselt ka jalalihaste taandumine.

Käsivarred on Kajal seevastu vormis ja tugevad. Peavadki olema, sest kätele langeb nüüd suur koormus – ta liigub keppide, rulaatori ja käsitugede najal. Asi on selles, et Kaja ilusad jalad ei kuula enam sõna, tal on diagnoositud motoneuroni haigus. Kuidas see areneb ja mis teda ees ootab – keegi ei tea.