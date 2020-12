Hea nõu KAS SEE ON NORMAALNE? Arst selgitab, miks nina hakkab õues vett jooksma Liisi Seil , täna 05:00 Jaga: M

Foto: Vida Press

„Öelge palun, millest tekib see nähtus, et mul hakkab vähegi jahedama ilmaga väljas viibides nina vett jooksma? Toas olles mul nohu ei ole, aga kui liigun õues, siis hakkab nina vahepeal tilkuma. Kui lähen poodi või mujale siseruumidesse, siis pean kõigepealt nina nuuskama, enne kui saan oma asju ajama hakata. Praegusel koroona-ajal on see väga tüütu, sest iga nuuskajat vaadatakse kui potentsiaalset haiget. Samasuguse õueskäimise nohu üle on kurtnud ka mitu minu tuttavat. Kas see on normaalne asi või peaksin ennast ravima? Olen 61aastane naine.“ küsib Tiiu lugeja.