HAIGLAD KRIISIVALMIS! Jõgeva juht: „Kõige tähtsam on hoida haigla ja personal koroonavaba." Kristiina Tilk , täna 16:06

Jõgeva haigla juht Peep Põdder. Foto: Hendrik Osula / Ekspress Meedia

Jõgeva haiglas on vastavalt terviseameti käsule kehtestatud valmisolekutase A4, mis tähendab, et praegu on neil Covid-19 patsientidele 10 voodikohta haiglas ja kaks vastuvõtuosakonnas. Olukorra halvenedes peab haigla olema valmis mahutama kokku 50 koroonahaiget. „Plaan on meil olemas ja õhkkond selles osas rahulik,” sõnab haigla juht Peep Põdder.