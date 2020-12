OTSE | Terviseamet: haiglad on ülekoormatud, uued kolded on seotud huvitegevuse, töökohtade ja koolidega

Mari-Anne Härma paneb inimestele südamele, et tuleb hoida distantsi. "Kui näete, et inimestel on haigussümptomid, siis kandke maski. Kui ise olete haige, jääge koju. Tööandjad, paluge sümptomitega töötajatel koju minna, ärge laske haigetel lastel kooli minna. Täna tuleb iga köha ja nohu puhul kahtlustada koroonaviirust."

Tema sõnul levib nakkus pigem nooremaealiste seas ning seetõttu tuleks eriti mõelda, enne kui vanavanemaid külastama minna.

Uued kolded on seotud eelkõige huviasutuste, töökohtade ja koolidega. "Hetkel on nakatumised olnud eelkõige sporditrennides, laulutundides, teatri - ja kooriproovides. Seejärel koolitustel, etendustel, kunstisaalides. Üksikuid nakatunuid on ka kirikutes ja juuksurite-kosmeetikute juures."

Prageu ei ole probleemiks haiglakohad, vaid personal. Hetkel on nakatunud üle 100 meditsiinitöötaja ning otsitakse appi 50 vabatahtlikku töötajat.

"Kasutage maksimaalselt kaugtöö võimalusi, hodike distantsi, püsige haigussümptomitega kodus, kui lähete külla, veenduge, et olete terve!" rõhutas Härma.

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp selgitas, et Eesti jälgib kahe vaktsiini, Moderna ja Pfizer, turuletulekut. Teisipäeval alustasid Moderna ja Pfizer müügiloa taotlemise protseduuri Euroopas ja kui kõik läheb hästi, siis saame Pfizeri teadusliku hinnangu teada 29. detsembril ja Moderna oma 12. jaanuaril. Kui müügiluba on saadud, võib vaktsiini kasutada igas Euroopa riigis ning siis lähevad käiku eellepingud ja vaktsiin hakkab Eesti poole liikuma.