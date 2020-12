MEHED, LIIKUGE! Uroloog: tervis ja potents on paremad, kaal langeb – kasu on igal juhul! 

Meid on kasvatatud olema tugevad mehed, kes ei nuta. See tekitab sisemist hoiakut, et ei pea kohe arsti juurde minema, tuleb kannatada. Võib-olla see ongi põhjus, miks mehed jõuavad hiljem. Kui naistel on terviseprobleem, siis vaadatakse internetti ja räägitakse sõbrannadega. Kui mees kohe ei leia vastust, siis loobutakse ja otsustatakse oodata, et ehk läheb häda ise üle.

Mida vanemad mehed on, seda suurem see probleem on. Ja see on igal pool nii, mitte ainult Eestis. Ka suitsiidide arv on meeste seas kõrgem, nad ei suhtle nii palju ja hoiavad kõike enda sees. Meeste eluiga on naiste omast lühem. Arvatakse, et enda sees kinnihoidmine tekitab stressi ja depressiooni, mis panevadki terviseprobleemid „käima".

Naised siis suunavad mehi arsti juurde?

Ma arvan, et mehed, kellel on abikaasa olemas, on õnnelikud. Statistiliselt on seda uuritud ja selgus, et eesnäärmevähiga meestel, kes on abielus, on suremus eesnäärmevähki 30% madalam – nad jõuavad varem arsti juurde ja saavad õigel ajal ravi. Sotsiaalne suhtlus ja psühholoogiline tugi on tähtis. Eesnäärmevähiga patsientidel on suitsiidide arv kõige kõrgem.

Foto: Pixabay

Seda enam oleks vaja jõuda arsti juurde. Kas oleks abi, kui mehed käiksid kord aastas meestearsti vastuvõtul nagu naised naistearstil?

Mingil määral muidugi, aga patsientide arv on praegugi suur, ilmselt ei peaks süsteem vastu. Meditsiin on üles ehitatud kaebuste põhiselt, teatud haiguste puhul baseerub sõeluuringutel. Mõttekas on teha PSA-uuring 50aastaselt ja kui selle tulemus on normist kõrgem, siis on mõtet teha edasisi uuringuid. Aga igal aastal ei ole mõtet seda teha, kui ei ole selget riski.