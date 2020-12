VÕITJAD TEADA! Perearstid kuulutasid välja aasta tegija ja aasta ämbri 

Valiku aluseks on perearstide hulgas tehtud küsitlus, milles enim hääli said järgmised kandidaadid.

Tanel Kiik – sotsiaalminister, kes on aasta tegija kandidaatide rivis tänu oma süvenemisoskusele, põhjalikkusele ja taiplikkusele. Lisaks perearstidele on Tanel Kiik avaldanud muljet ka Tartu Ülikoolile, kes tänavu tunnustas ministrit Skytte medaliga panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisse.

„Aasta tegija tiitli pälvis ülekaalukalt COVID-grupp, kes organiseerus pandeemia alguses väga kiiresti ja aitas koondada ning tõlgendada koroonaviirusega seotud infot nii perearstidele kui patsientidele. Patsiendi esmane tervisenõustaja on ikka perearst ja just perearstid on tegutsenud selle nimel, et patsientidele kättesaadav info oleks ühtne ja selgesti mõistetav. COVID-grupi ettevõtmisel sündisid soovitused ja käitumisjuhendid nii perearstidele kui elanikkonnale, korraldati perearstide kaugtöö küsimusi, tegeleti vabatahtlike kokku koondamise ja COVID-19-patsientide haldamisega seotud IT-lahendustega ning kaitsevahendite hankimise küsimustega,“ põhjendas valikut Tallinna Perearstide Seltsi juht dr Reet Laidoja.