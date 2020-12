KAS JOOD MÄRKAMATULT LIIGA PALJU? Pereõde: sageli arvatakse, et alkohol mõjutab tervist alles väga suurtes kogustes 

Need on mehed ja naised kõikvõimalikelt elualadelt, eri vanuses ja mitmesuguse sotsiaalse taustaga. Täiesti tavalised inimesed nagu mina ja sina. Pole vahet, kas oled rikas või vaene – alkoholimure võib moel või teisel puudutada meid kõiki.

Neid, kes ise alkoholiprobleemiga spetsialisti poole pöörduvad, on pigem vähe. Sagedasem on olukord, kus meie juurde tullakse mõne muu tervisemurega ning visiidi käigus selgub vajadus ka alkoholitarvitamisega seotud teemad jutuks võtta. Pereõe või -arsti roll on märgata ja küsida õigeid küsimusi ning aidata inimesel probleemi teadvustada.

Kui inimene ise alkoholist rääkima tuleb, siis selleks hetkeks on probleem tihtipeale nii suureks kasvanud, et ta omal jõul seda enam kontrolli alla ei saa. Sinna punkti ei jõuta aga kunagi üleöö. See on arenenud ajapikku ja õigel ajal jaole saades oleks saanud selle süvenemist ära hoida.

"Kui pea igal õhtul on veiniklaas laual, siis on see organismi jaoks juba kindlasti liiga koormav," ütleb pereõde Lilli Gross. Foto: Erakogu

Arstikülastus kui reaalsuskontroll

Pahatihti võib sel juhul märgata, et ka muud näitajad on paigast ära. Inimene kurdab näiteks, et ei saa korralikult magada või on pidavalt väsinud. Alkoholitarvitamine süvendab ka vaimse tervise probleeme nagu stress, ärevus või depressioon. Need seosed paistavad siin üsna selgelt välja.