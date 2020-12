ROOTSI PEAEPIDEMIOLOOG: kulub aastaid, enne kui teame, missugused olid õiged koroonameetmed 

Rootsis on koroona tagajärjel surnud üle 7000 inimese, neist tuhat viimase kuu jooksul. Soomes on koroonasurmasid 408, Norras 351. „ Õigupoolest me ei tea, miks erinevus on selline,” arutles Tegnell. Tema arvates võib üheks põhjuseks olla asustustiheduse erinevus.

Tegnelli arvates on Norra ja Soome Euroopas ebatavalised maad, seevastu Rootsi olukord on üsna sarnane paljude teiste Euroopa riikide omale.

Tegnellilt küsiti ka, missugune on Rootsi tervishoiuametnike vastutus, et võrreldes naabermaadega sureb Rootsis nii palju rohkem inimesi. “Meil kõigil on vastutus," ütles Tegnell. "Anname oma parima, et koroona mõju ühiskonnas oleks võimalikult väike.”

Tegnell arutles ka selle üle, miks paljudes Euroopa riikides on viirus levinud võimsalt hoolimata rangetest piirangutest võrreldes Soome ja Norraga, kus piirangud on olnud leebemad.