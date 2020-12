MAKS STREIGIB! Kuus varajast märki, mis võivad viidata maksahaigusele 

Maks on organismi põhilaboratoorium, mis osaleb valkude, rasvade, süsivesikute ja muude ainete ainevahetuses. Kui maks töötab korralikult, puhastab see verd, aitab toitu seedida ja võitleb nakkustega. Maksa võiks nimetada lausa keha superkangelaseks, sest sellel on ka võime taastuda, kui seda on rikutud. Aga taastumisvõime pole lõputu!

Maksahaigused pole haruldased. Väga sage on näiteks rasvmaks, mis on miljonitel inimestel – selle teket soodustavad muu hulgas alkohol ja ülekaal. Maksahaigus ei anna pikka aega tunda ja ka siis on sümptomid sageli ebamäärased. Siin on varajasemaid märke, mis võivad viidata maksahaigusele.

1. Kollasus

Kui maks ei tööta korralikult, võivad nahk ja silmavalged muutuda kollaseks. Kollasus tuleneb sellest, et verre koguneb bilirubiini, mida maks ei suuda enam töödelda.

2. Uriini ja väljaheite värv muutub

Kollasus mõjutab ka uriini ja väljaheite värvi – tavaliselt muutub piss tumedaks ja väljaheide heledaks.

3. Sügelus