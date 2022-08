MIDAGI ON VALESTI? Kuus varajast märki, mis võivad viidata maksahaigusele

Maks on organismi põhilaboratoorium, mis osaleb valkude, rasvade, süsivesikute ja muude ainete ainevahetuses. Kui maks töötab korralikult, puhastab see verd, aitab toitu seedida ja võitleb nakkustega. Maksa võiks nimetada lausa keha superkangelaseks, sest sellel on ka võime taastuda, kui seda on rikutud. Aga taastumisvõime pole lõputu!