Ööpäevaga lisandus 561 koroonapositiivset, suri üks inimene

Ida regiooni tööpiirkonnas on 28 aktiivset kollet. Kõige rohkem on töökoha ja kooli koldeid. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6200 inimese, kellest nakatunud on 1290.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uute nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

3.-4. detsembril Tartumaale lisandunud 19 juhul nakatuti perekonnas, viiel juhul nakatuti õppeasutuses ja ühel juhul töökohal. Põlvamaale lisandunud 11 juhul nakatuti hooldekodus ja kahel juhul on nakatumine perekondliku seosega. Viljandimaale lisandunud juhtumite puhule anti viirus neljal juhul edasi läbi perekondliku kontakti, ühel juhul läbi tuttava ning ühel juhul õppeasutuses. Jõgevamaale laekunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega hooldekodus ning ühel juhul anti viirus edasi peresiseselt. Võrumaale lisandunud juhtumite puhul anti kolmel juhul viirus edasi peresiseselt, kahel juhul õppeasutuses, ühel juhul sõpruskonnas ning ühel juhul töökohas. Valgamaale lisandunud juhtumite puhul toodi viirus ühel juhul sisse välismaalt ja ühel juhul nakatuti töökohas.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 6100 inimest, kellest 785 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 22 aktiivset kollet. Kõige enam on õppeasutuse ja töökoha koldeid.

Viie viimase ööpäevaga Pärnumaale lisandunud juhtumi puhul oli põhjuseks nakatumine pereringis. Üks juhtumm anti üle põhja regionaalosakonnale ja kaks lõuna regionaalosakonnale, sest nakatunud elavad sealsetes hooldekodudes. Üks Hiiumaa nakatumisjuhtum anti üle põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Teine Hiiumaa nakatunu sai viiruse õppeasutuses. Üks Saaremaale laekunud positiivne juhtum sai viiruse töökohal. Ülejäänud lääne regiooni juhtumite asjaolud on veel selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1200 inimest, kellest 182 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet - üks koolikolle ja üks töökoha kolle.

Haiglaravi vajab 239 inimest