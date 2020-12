Ööpäevaga lisandus 285 koroonapositiivset, suri kolm inimest

7. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 262 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 14 patsienti. Koju saadeti 12 inimest, viis inimest viidi üle mitte COVID-19 osakonda ja neli inimest viidi üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 24 (neist kaks olid tänase kuupäevaga ja viis tagatjärgi).

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest – 66aastane naine, 87aastane mees ja 89aastane naine. Kokku on Eestis surnud 137 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 897 COVID-19 haigusjuhtumit 877 inimesega.

8. detsembri seisuga on tervenenud 9082 inimest. Neist 6927 inimese (76,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 2155 inimese (23,7%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.