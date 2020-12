Ööpäevaga lisandus 358 koroonapositiivset

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Meie eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ja püüda olukorda säilitada, et seejärel saavutada nakatunute arvus langustrendi.

Seetõttu peab jõule ja aastavahetust tähistama tänavu ohutult – tähista jõule vaid lähimate pereliikmetega. Enne lähedastega kohtumist veendu, et kõik on terved. Jõule tähistades hoia mõõdukat distantsi ka pereliikmetega.

Haigusel on peiteaeg , seega vähenda igasuguseid lähikontakte juba praegu, et vältida võimalikku nakatumist – selleks, et saaksid jõuludel olla koos perega. Mõtle enne välja minekut oma käigud läbi. Võimalusel kasuta asjaajamistel e-kanaleid. Jõuluostude tegemisel ajasta need aegadel, mil kauplustes on vähem rahvast. Kontaktivabalt saab oste teha internetis.