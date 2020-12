Ämmaemandad, naistearstid ja õed taunivad katuseraha jagamist abordivastastele 

ÜRO inimõiguste deklaratsioon sätestab, et igal inimesel on õigus tervisele, tervishoiuteenusele ning autonoomiale iseenda tervist, sealhulgas seksuaal- ning reproduktiivtervist puudutavate otsuste tegemisel.

"Oleme veendunud, et abortide keelustamine ja seaduslikule teenusele ligipääsu takistamine on otsene terviseoht Eesti naistele," rõhutavad ämmaemandate, naistearstide ja õdede organisatsioonide esindajad, et käimasolev diskussioon ja riiklik toetus abortide keelustamise nõudmiseks teeb suurt muret.

Seksuaal- ja reproduktiivtervis on kompleksne valdkond, mille osi ei tohi meelevaldselt keelata. Selles valdkonnas tehakse jõupingutusi emade ja vastsündinute suremuse ennetamiseks ja haigestumuse vähendamiseks, sugulisel teel levivate nakkuste, emakakaelavähi ning naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla vastu võitlemiseks. Raseduse katkestamise otsus on alati kaalutletud otsus, mida ei tehta kergekäeliselt. Abordile eelneb põhjalik nõustamine naistearsti ja ämmaemanda poolt. Kindlasti peab vältima asjatuid barjääre.

Eestis on väga palju ära tehtud, et iga rasedus oleks oodatud ja iga abort põhjalikult läbimõeldud. See kajastub ka statistikas: 1992. aastal oli Eesti abortiivsuskordaja (aborte 1000 fertiilses eas naise kohta) 69,6. Aastaks 2017 oli see näitaja 14,0.