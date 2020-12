ÄRA ALAHINDA TRAUMASID! Kiirabiõde: aeg-ajalt puutume kokku inimestega, kes jõuavad meie juurde hilinemisega 

Taastumine väiksematest vigastustest on individuaalne, see oleneb vigastuse asukohast, möödunud ajast, indiviidi eelnevast terviseseisundist. Kui teatud aja möödudes vigastuse piirkond ikkagi ei lase pöörduda tavapärasse elurütmi, on perearsti poole pöördumine igati õige ning tema otsustab edasise ravitaktika.

Foto: Pixabay

Luumurru paranemise aeg sõltub üsna palju sellest, kus piirkonnas murd on. Kaks tähtsamat faasi luumurru paranemisel on kalluse teke ja stabiliseerumine. Kalluse ehk luumurru murrupindade vahele kasvava ja neid ühendava sidekoe teke on osaline luu paranemine, kui luuotstesse formeerub esmane kallus nii, et piirkonnas on minimaalne liikuvus. Surve all olev luu on veel valulik ning röntgenpildil on veel nähtav murru joon.