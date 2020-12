HINGEABILE ON PIKAD JÄRJEKORRAD! Noorte psühhiaater: ravim annab lootust, et paranemine saabub kuude, mitte aastatega 

Koroonakevadel oli psühhiaater Irja Ivarineni sõnul periood, kus psühhiaatri vastuvõtule ei pöördutud ligi 1,5 kuud, sest nakkusohtlikku haiglat kardeti kui tuld. „Siis tuli suvi ja oli selline vabanemise periood. Nüüd sügisel on aga tõesti palju pöördumisi olnud, kuid pole kindel, kas see on seotud Covidi olukorraga, sest abivajajate arv kasvab iga aastaga niigi. Kui noorukil oli juba enne koroonat ärevushäiretega probleeme, siis nüüdne ebamäärasus kasvatab ärevust veelgi,“ räägib alates 2003. aastast psühhiaatrina töötanud Irja Ivarinen, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste- ja noorteosakonna juhataja.