MUSTAD PROGNOOSID? Arkadi Popov: praegu saame veel katastroofi ära hoida, kõik on meie kätes 

Popov räägib portaalile Pealinn antud intervjuus, et üks Covid-19 patsient vajab efektiivseks raviks kaks kuni kolm korda rohkem personali kui tavaline haige. „Üks võimalus on, et osa personali mitte-nakkusohtlikust tsoonist suunatakse Covid-osakonda,» lausub ta.

Umbes kahe nädala pärast ootab prognooside järgi haiglaravi 300 ja enam patsienti. „Jõulude ja aastavahetuse kohta ütlevad kõige mustemad prognoosid, et peame olema valmis, et korraga vajab haiglaravi 500 või isegi tuhat patsienti,” lisab Popov. Aga kui peaks korraga vajama ravi tuhat patsienti, siis see ei ole enam Eesti meditsiini kriis. Tuhat nakkusohtlikku patsienti korraga ravil – see oleks juba katastroof. Praegu asume veel olukorras, kus saame katastroofi ära hoida. Kõik on meie kätes."

Arsti sõnul on tema uus töökoht Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) juhina koroona ajal oluline. "Põhja-Eestis, sh Harjumaal võtab just LTKH enda peale kõige suurema löögi," selgitab ta.

„Siin on kõige suurem hulk Covid-positiivseid patsiente ja koormus väga tõsine. Hakkan tegelema operatiivse juhtimisega Põhja regioonis. Nii et ma ei välju eelmisest ehk terviseameti kriisijuhi rollist täielikult."