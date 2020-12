Kas vaktsiiniga on kõik koroonamured murtud? Eesti professor: seda on raske ennustada 

Pikisilmi oodatud koroonavaktsiinid jõuavad lähiajal ka Eestisse. mRNA vaktsiinid on uudse tehnoloogiaga, tõhusad, väga kiiresti arendatud ja saavad ilmselt kiirendatud korras ka Euroopa Liidus müügiloa. Missugused ohud võivad varitseda sellise tempo taga? Missugused on kõrvalmõjud? „Tegelikult on seda tüüpi vaktsiinid olnud kliinilistes katsetustes juba varem,“ kinnitab Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini professor Ana Rebane. Vajaduse uudsete vaktsiinide kiireks kasutuselevõtuks käivitas koroonapandeemia.

Ehkki vaktsiin on väga oodatud, kaasneb sellega endiselt palju küsimusi ja hirme. Miks pole mRNA vaktsiine varem kasutatud? “Laiemat kasutust pole need vaktsiinid leidnud seetõttu, et need pidid konkureerima juba varem välja töötatud tehnoloogiatega,“ selgitab Rebane. „Samuti puudusid otsene vajadus ja ka investeeringud uut tüüpi vaktsiinide suurtootmise käivitamiseks.“

Professor lisab olulise täpsustuse: „Kuigi me räägime kogu artikli vältel Pfizeri ja Moderna vaktsiinidest, siis meie jaoks on need siiski veel vaktsiinikandidaadid, sest Euroopa Liidus neil veel müügiluba ei ole.“