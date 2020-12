ÕDE, KES VÕTAB KOROONAPROOVE: „Mõni on küsinud, kas võib nutta või karjuda, kui testi tehakse. Ikka võib, kuigi vajadust selleks pole!“ 

Kui kevadel läksid koolid distantsõppele, ei tahtnud koolis õena töötanud Annika Härmits koju jääda ja läks tööle koroona testimispunkti. „Sain oma oskusi rakendada seal, kus neid sel hetkel kõige enam vajati,” ütleb staažikas õde. Nüüd, kui viirus levib uue hooga, võtab ta taas koroonaproove.

Võib-olla on isegi imelik küsida, miks aastaid õeametit pidanud naine otsustas kevadise koroonakriisi ajal minna tööle koroona testimispunkti. „Õdede üks olulisi omadusi on teistest inimestest hoolimine ja soov abivajajaid aidata. Nii on ka minul suur soov Eesti inimesi aidata,” põhjendab 30aastase staažiga kooliõde Härmits.

Enne tööleasumist läbis ta põhjaliku koolituse, kuidas kasutada kaitsevarustust ja võtta proove. Vigu teha ei saa. „Eksides on oht nii ennast kui ka ümbritsevaid inimesi nakatada. Kõik tegevused on rangelt reguleeritud, et hoida ära nakkuse edasikandmine, ennast säästa ja samas tagada proovide korrektne võtmine. Reeglite järgimine loob turvatunde ja kindluse,” räägib peamiselt Tallinna Lauluväljaku ja TTÜ testimispunktides töötanud Härmits.