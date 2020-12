Haridusminister soovitab koolidel jätkata distantsõppega kuni vaheajani 

Aabi sõnul on koolipidajal võimalik näiteks järgi aidata neid õpilasi, kellel kevadel või ka sügiseste katkestuste ajal on tekkinud lünkasid või raskusi, märkis minister, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ministri sõnul saadetakse täna koolidele täpsema juhendi, milles soovitatakse jätkata distantsõppega ja tegelda nende klasside õpilastega, kes on kõige rohkem kannatanud kevadel ja sügisel just distantsõppe tõttu, lisades, et kooli omanikel ja juhtiudel on nüüd võimalus valida, kuidas vajakajäämisi nende seitsme päevaga tagasi teha.

Küsimusele, miks otsustas valitsus sulgeda koolid üle riigi, kuigi paljudes piirkondades on nakatumine väga madal, viitas Aab sellele, et nakatumine kasvab ka mujal ning koolide sulgemist soovitasid kriisikomisjonid üle Eesti.