NAUDI PÜHADEAEGA! Tee õiged valikud, et kõhuhädad ei rikuks ilusaid hetki! 

Foto: Pixabay

Piisav uni on hädavajalik hea tuju, tervise ja hea väljanägemise jaoks – täpselt see, mida jõuluks ja aastavahetuseks ihkame. Vähene magamisaeg avaldab halba mõju hormoonide sünteesile, millega võivad kaasneda meeleolu- ja kohanemisvõime häired ning madal pingetaluvus.

Vähest uneaega seostatakse ka suurenenud söögiisuga. Vähene uneaeg mõjutab kahe hormooni, leptiini ja greliini sünteesi. Greliin on seedetraktist vabanev hormoon, mille toimel tekib näljatunne ja söögiisu. Greliinitase on kõrge enne söömist, kui kõht on tühi, ning see läheb madalaks pärast einet. Leptiin on rasvarakkudest vabanev nn küllastumuse hormoon, mis vastupidi greliinile pärsib söögiisu ning annab kehale täiskõhutunde.