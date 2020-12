MIDAGI NEILE, KES EI SAA SEKSI? Siin on kõige tuntumad valed  eneserahuldamise kohta! 

Kui meeste puhul levib arusaam, et eneserahuldamine viitab partneri puudumisele, siis naiste seas on täheldatud arusaama, et kui ennast rahuldada, siis sellega erutuvus langeb ning orgasmi saamine muutub raskemaks.

Samal teemal Keha SEKSUAALTERAPEUT SOOVITAB: parema orgasmi nimel kõrvalda kodust need segajad! Tegelikult on masturbeerivatel naistel suurem tõenäosus saada orgasmi nii üksinda kui partneriga. Seksuaalhariduslikes ringkondades räägitakse, et orgasmi saada on tegelikult lihtsam, kui oled eelnevalt mõne orgasmi saanud. Meeste puhul võib orgasmi saamine võtta natukene kauem aega, kui masturbeerida lõpetamiseni vahetult enne vahekorda astumist. Seegi võib tegelikult olla soovitud tulem!

Eneserahuldamisest võib sõltuvusse jääda

Seksisõltuvusest ja pornosõltuvusest on palju räägitud, aga tänaseni on tegemist teemadega, kus on veel palju lahtisi küsimusi. Tuleb meeles pidada, et kumbki nendest ei ole tingitud masturbeerimisest.

Masturbeerimine põhineb sinu keha loomulikel funktsioonidel ning ei leidu vettpidavat tõestust väitele, et masturbeerimine üksinda põhjustaks sõltuvust. Kui tunned, et masturbeerimine segab sinu töö- või pereelu, siis kindlasti tuleks nõu pidada pädeva spetsialistiga.