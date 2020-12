35aastase staažiga silmaarst: nüüd ravitakse ka selliseid haigusi, mida varem ei saanud isegi diagnoosida 

„Inimesed on oma silmade suhtes tähelepanelikumad, kontrollivad nägemist ja on oma haigustest teadlikumad. Otsitakse haiguste kohta palju infot. See on küll muutunud,“ räägib dr Geršman. „Jagame ise ka palju infomaterjale nii haiguste kui ka operatsioonide kohta. Tahame, et haige oleks teadlik, saaks aru haigusest ja sellest, kuidas ta peab ise pärast operatsiooni käituma ja millist ravimit kasutada. On oluline, et inimene oleks informeeritud, siis ta teeb koostööd ja see on väga oluline, sest ravitulemus sõltub arsti ja patsiendi koostööst.“