Vaktsiin vallandas noorel naisel raske haiguse: „Miks just mina? Miks toodi selline vaktsiin turule?“

Koroonavaktsiinide kiire tulek on äratanud taas ellu ka lood narkolepsiajuhtumitest, mida on seostatud seagripivaktsiiniga. Kahe lapse ema Sanni Laine on üks neist, kellel seagripivaktsiin vallandas haiguse, millega kaasneb ebatavaline väsimus ja ootamatud uinumised mitu korda päevas. Ometi ei korjatud seda vaktsiini müügilt. Miks?

2010. a kevadel tundis toona 13aastane Sanni end väsinuna ja teda tabasid ka kummalised raevuhood, kirjutab Yle uudisteportaal. Tüdruk ei tundnud ka ise ennast enam ära. Tema väsimust ja kummalist käitumist seletati murdeeaga, kuni Sanni pani endale neti abil ise diagnoosi. Siis olid tulnud juba avalikuks juhtumid, et seagripivastane vaktsiin on põhjustanud narkolepsiat. Selle vaktsiini oli saanud ka Sanni aastal 2009.

2012. aastal sai Sanni ametliku diagnoosi – narkolepsia-katapleksia.