ALKOHOLIST LOOBUDA OLI JÕHKRALT KEERULINE: „Mul oli põhimõte, et töötada tuleb maksimumiga ja pidu panna samamoodi! 

Väiksemaid libastumisi oli mehel veelgi ja need andsid vahepealsetele edusammudele alati ränga hoobi. „Järgmisel päeval on masendus ikka korralik,“ tõdeb mees. „No kuidas sa tunnistad endale, et ei suuda üldse kohe kaine olla?!“

„Igaüks peab ise sellele äratundmisele jõudma, millal on õige hetk muutuseks,“ arvab Martin. „Mina soovitan kindlasti kõigil võtta korraks aeg maha ja küsida endalt – kas see on päriselt see elu, mida ma elada tahan? Kas ma olen praegu parim versioon iseendast või tahaksin elada kuidagi teisiti?“