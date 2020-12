Idavirulastele jagatakse 20 000 kaitsemaski 

Kaitsemaske jagatakse piirkonna suuremates kaubanduskeskustes, toidupoodides ja ehituskauplustes. Maske plaanitakse jagada kellaaegadel, mil külastajaid on kauplustes tavaliselt enim, näiteks keskpäevasel ajal ja õhtuti kella 17-18 paiku.

IVOL juhatuse esimees Eve East sõnul on nädalase projekti eesmärk inimestele selgitada maski kandmise vajalikkust ja seda kuidas maski õigesti kanda.

„Kuigi maskikandjaid on Ida-Virumaal viimaste nädalatega juurde tulnud, on jätkuvalt neid, kes maski ei kanna. Selle nädala jooksul tahame inimestega rääkida ja neid julgutada maski ette panema, et kaitsta nii iseennast kui ka ümbritsevaid inimesi,“ ütles East.