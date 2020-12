Kuidas koroonaviirusele nii kiiresti vaktsiin leiti? Ja veel mitu tükki korraga? 

Organismi tunginud võõras viirus on nagu roheline mehike, kelle suhtes ei suudeta enne selget seisukohta võtta, kui riigihooned juba langenud ja massiivne jama majas. Rohelise mehikesega on nimelt see häda, et ta ei kanna vormijaki varrukal lippu, mille järgi saaks kiiresti otsustada, kelle heaks ta töötab. Oleks see selge, võiks anda kiiresti väärika vastulöögi.