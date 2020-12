TÄPSUSTATUD ANDMED: Uus rekord! Ööpäevaga lisandus 760 koroonapositiivset 

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 453,06.

Haiglaravil on 268 patsienti, juhitaval hingamisel 16 patsienti. Intensiivravis on 24 haiget. Kokku on Eestis surnud 148 koroonaviirusesse nakatunud inimest.