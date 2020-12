357 VÕI 760 COVID-POSITIIVSET? Terviseamet selgitab tänahommikust segadust koroonastatistikaga

„Kui ma veerand tunni jooksul loen meediast arve 357, 434 ning 760 [positiivset koroonatesti] siis on see väga segadusseajav ning vähendab minu usku terviseameti pädevusse ja meedia usaldusväärsusesse ning see ei ole hea,“ pahandab kodanik terviseameti Facebooki lehel.