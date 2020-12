Ööpäevaga lisandus 733 koroonapositiivset, haiglaravil on 323 patsienti, suri neli inimest

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 491,88, vahendab ERR.

Ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu neli inimest. Kokku on Eestis koroonaviirusesse surnud 164 inimest.

Neljapäevase seisuga on haiglaravil 323 inimest, ehk üks inimene vähem kui kolmapäeval. Juhtiaval hingamisel on endiselt 16 inimest.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 226 960 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 1426 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 481.