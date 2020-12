DR VASSILJEVI KULLAFOND | Miks vererõhk kõigub üles ja alla? 

Vererõhk on asi, mis valmistab paljudele muret. Sest vererõhk on väikse vaevaga enam-vähem täpselt mõõdetav, saab numbreid võrrelda – mis eile näitas, mis täna ja palju on naabrinaise oma. On, millest rääkida. Näiteks maksa või põrna käega ei katsu ja silmaga ei näe, mõõdulindiga ei mõõda ja sõbranna omaga ei võrdle. Polegi selle põrna asjus midagi küsida. Aga vererõhu kohta – alati!