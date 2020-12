Lutsar: kahe-kolmenädalane üleriigiline sulgemine ei annaks efekti 

"Täna (teisipäeva hommikul - toim) räägime praegusest olukorrast ja me võtsime seisukoha, et vaatame ära, kuidas uued meetmed toimivad. Praegu soovitame valitsusele, et ootame ja vaatame," sõnas Lutsar ERR-i uudisteportaalile.

Küsimusele, kas Eestis võiks teha jõulude ja aastavahetuse ajal kahe-kolme nädala pikkuse laussulgemise, nagu on seda teinud mõned teised riigid, vastas Lutsar, et see ei annaks loodetud efekti ning see pole ühelgi riigil õnnestunud.

"Ma tean, kes need tervisespetsialistid on, kes seda meil soovitavad. Nad tõid näiteks Inglismaa, aga seal nakatumine tõusis. Kui inimesi hoida kinni ja siis lasta nad jõuluostlemisele, siis ongi loogiline, et nakatumine tõuseb," rääkis Lutsar.