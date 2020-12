OTSEPILT | Sotsiaalministeerium tutvustab Eesti vaktsineerimiskava

Peaminister rõhutas, et Covid-19 pandeemia on räsinud nii meie inimesi kui majandust ning edukas vaktsineerimine on üks eeldusi kriisist välja tulemiseks. „Meeles tuleb aga pidada ka seda, et praegu nakatumine kasvab ning selleks, et edukalt vaktsineerimiseni jõuda, peame järgima kõiki ohutusreegleid ja pingutama ühiselt viiruse leviku pidurdamiseks,“ lisas Ratas.