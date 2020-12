Uudised Valitsus kinnitas koroona vaktsineerimiskava Toimetas Hindrek Pärg , täna 09:11 Jaga: M

Pfizeri koroonavaktsiin Foto: Reuters/Scanpix

Valitsus kinnitas tänasel kabinetinõupidamisel sotsiaalministeeriumi ettevalmistatud COVID-19 vaktsineerimise plaani, mille kohaselt võimaldatakse esmajärjekorras vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste toimepidevust tagavatele inimestele ning teistele riskirühmadele.„Nagu kõik riigid maailmas tahame meiegi olla vaktsineerimiseks võimalikult hästi valmistunud,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Seepärast peame kiiresti ja hoolikalt tegema nii riigiasutustes kui ka tervishoiusüsteemis ettevalmistusi selleks, et olla valmis COVID-19 vaktsiinide tarneteks ja alustada vaktsineerimisega esimesel võimalusel.“Peaminister rõhutas, et COVID-19 pandeemia on räsinud nii meie inimesi kui majandust ning edukas vaktsineerimine on üks eeldusi kriisist välja tulemiseks. „Meeles tuleb aga pidada ka seda, et praegu nakatumine kasvab ning selleks, et edukalt vaktsineerimiseni jõuda, peame järgima kõiki ohutusreegleid ja pingutama ühiselt viiruse leviku pidurdamiseks,“ lisas Rata