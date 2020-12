VIDEO | Koroonavaktsiini esimene tarne peaks Eestisse jõudma jaanuaris

Pfizeri kliinilised uuringud on Suvi sõnul olnud suured, sinna on kaasatud üle 43 000 inimese, kellest pooled said vaktsiini ja pooled platseebot. Efektiivsus on hinnanguliselt selle vaktsiini puhul 95% mis on väga kõrge. See saavutatakse pärast kahte annust, mis manustatakse 21 päevase vahega.